Акционеры Polymetal одобрили перерегистрацию компании в Казахстан

Большинство акционеров Polymetal на общем собрании проголосовали за перерегистрацию компании с британского острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Редомициляцию одобрили 91,78% акционеров, следует из сообщения компании, опубликованного на сайте Лондонской биржи (LSE).

10 мая совет директоров Polymetal предложил акционерам одобрить перерегистрацию компании в МФЦА. «Совет директоров и менеджмент изучили все возможные варианты сохранения листинга и торгов на LSE, ни один из этих вариантов не оказался доступным в настоящий момент или жизнеспособным в долгосрочной перспективе»,— заявила тогда пресс-служба компании.

По итогам первого квартала текущего года выручка Polymetal выросла на 19%, до $733 млн. Это произошло благодаря стабилизации каналов сбыта и снижения запасов в условиях высоких цен на золото. Чистый долг компании составил $2,428 млрд, оставшись на уровне первого квартала 2022-го.

Эрдни Кагалтынов