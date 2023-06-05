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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Кемерово возобновил работу

Аэропорт в Кемерово, который закрывали из-за дефектов взлетно-посадочной полосы, работает в обычном режиме, сообщается на его сайте. Неполадки были выявлены накануне, 4 июня, аэропорт не работал почти сутки.

В его пресс-службе рассказали, что прием и выпуск самолетов не велся с 8:50 (4:50 мск) 4 июня до 5:00 (1:00 мск) 5 июня. Уточняется, что на участке в 75 кв. м «произошло вспучивание бетонного слоя по причине изношенности покрытия» (полоса введена была в эксплуатацию в 2001 году).

«Дефект был своевременно обнаружен во время очередного осмотра, осуществляемого аэродромной службой аэропорта... Службы аэропорта в короткие сроки выполнили значительный объем ремонтных работ, что позволило открыть воздушную гавань»,— говорится в пресс-релизе.

Из-за приостановки работы аэропорта вчера были отменены рейсы в Сочи, Красноярск, Новосибирск и Казань. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Лаура Кеффер

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