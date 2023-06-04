Аэропорт Кемерово закрыли до 5 июня из-за дефектов взлетно-посадочной полосы

Аэропорт города Кемерово закрыт до 5 июня по решению транспортной прокуратуры. Решение принято из-за дефектов взлетно-посадочной полосы, возникших вследствие погодных условий.

Из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры следует, что сегодня рейс авиакомпании Сочи—Кемерово совершил посадку в Новосибирске. Запланированный на сегодня рейс авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска в Кемерово задерживается до 5 июня.

В транспортной прокуратуре добавили, что сотрудники проводят проверку «исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании аэродромных объектов в аэропорту Кемерово». В пресс-службе аэропорта ТАСС сказали, что аэропорт закрыт до утра 5 июня «по техническим причинам».

Согласно данным онлайн-табло, отменены рейсы в Сочи, Красноярск, Новосибирск и Казань, а также в Кемерово из Новосибирска и Красноярска.

Лусине Баласян