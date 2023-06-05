«Переводчик» Гая Ричи возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм Гая Ричи «Переводчик» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ в уикенд. Он собрал 77 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 1–4 июня:

«Переводчик» — 77 млн руб.;

«Человек-паук: Паутина вселенных» (без РФ и Белоруссии) — 57 млн руб.;

«Непосредственно Каха: Другой фильм» — 54 млн руб. (всего 265 млн руб.);

«Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!"» — 41 млн руб.;

«Вызов» — 40 млн руб. (всего 1,7 млрд руб.).

В общей сложности российские кинотеатры собрали за уикенд около 420 млн руб. Это на 11% меньше, чем неделю назад и на 130–131% больше, чем в прошлом году.

Подробнее о фильме «Переводчик» — в материале «Ъ» «Афган для двоих».

Леонид Уварчев