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«Переводчик» Гая Ричи возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм Гая Ричи «Переводчик» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ в уикенд. Он собрал 77 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 1–4 июня:

  • «Переводчик» — 77 млн руб.;
  • «Человек-паук: Паутина вселенных» (без РФ и Белоруссии) — 57 млн руб.;
  • «Непосредственно Каха: Другой фильм» — 54 млн руб. (всего 265 млн руб.);
  • «Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!"» — 41 млн руб.;
  • «Вызов» — 40 млн руб. (всего 1,7 млрд руб.).

В общей сложности российские кинотеатры собрали за уикенд около 420 млн руб. Это на 11% меньше, чем неделю назад и на 130–131% больше, чем в прошлом году.

Подробнее о фильме «Переводчик» — в материале «Ъ» «Афган для двоих».

Леонид Уварчев

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