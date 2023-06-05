Перед ООН поставлен квартирный вопрос

Адвокат Алексей Лаптев обратился в Комитет по правам человека (КПЧ) ООН с целью отстоять права лишившейся единственного жилья Лидии Казориной из Мурманска. Господин Лаптев не согласен с законным правом государства лишать граждан единственного жилья и уверен, что эта область российского законодательства противоречит международным нормам. После выхода России из Совета Европы и отказа от исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) правозащитники ищут иные международные способы защиты прав и свобод россиян. Однако эксперты не уверены, что КПЧ ООН может стать достойной альтернативой ЕСПЧ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Доверительница адвоката Алексея Лаптева пытается отстоять право на изъятое за долги единственное жилье. 55-летняя жительница Мурманска Лидия Казорина в 2015 году через посредника заключила с некоей госпожой Плугиной договор займа на сумму 350 тыс. руб. под 72% годовых. Залогом стала единственная — ипотечная — квартира госпожи Казориной, в которой также проживали ее сын и супруг. По словам Алексея Лаптева, его доверительница так и не получила обещанных денег. Женщина решила, что в таком случае договор недействителен, и поэтому не стала обращаться в суд. Но в сентябре 2019 года уже госпожа Плугина обратилась с иском на сумму свыше 7 млн руб. На суде Лидия Казорина пояснила, что не получила денег; кредитор не смогла предоставить расписку о передаче средств. Суд встал на сторону госпожи Казориной. Однако в марте 2020 года Мурманский облсуд частично удовлетворил апелляцию и взыскал с ответчицы задолженность в размере 2 млн 106 тыс. руб. Единственная квартира госпожи Казориной была выставлена на торги. «В отсутствие прямых доказательств получения денежных средств по кредитному договору суд произвольно лишил ее собственности и жилища»,— комментирует Алексей Лаптев.

Российское законодательство охраняет право собственности на единственное жилье россиян. Изъять за долги жилое помещение, которое является единственным пригодным для постоянного проживания должника и его семьи, нельзя. Однако исключение составляет ипотечное жилье, в том числе единственное. Его могут выставить на торги не только в связи с просрочкой оплаты по ипотечному кредиту, но и по любому другому займу, взятому под залог ипотечного имущества.

Оспорить это решение пенсионерка не смогла ни в областном, ни в кассационном суде. Верховный суд РФ оставил жалобу без рассмотрения из-за истечения срока обжалования. В ЕСПЧ жалоба была признана неприемлемой также по формальным причинам.

В июне 2022 года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о выселении госпожи Казориной и ее сына из проданной на торгах квартиры. Ее супруг смог сохранить прописку, поскольку в приватизации квартиры не участвовал. Однако в мае 2023 года суд принял решение выселить и мужа госпожи Казориной. После этого Алексей Лаптев и обратился в КПЧ ООН. Адвокат требует признать выселение Казориных незаконным и противоречащим нормам международного права. «Органы ООН по правам человека неоднократно признавали выселение без предоставления альтернативного жилья нарушением ст. 17 (право на уважение жилища) Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 11 (право на достаточное жилище) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах»,— пояснил он.

Господин Лаптев просит КПЧ применить в деле временные меры в виде запрета на выселение заявителей. В противном случае 63-летняя женщина-инвалид и муж-пенсионер могут оказаться на улице, указывает он. В собственности их сына находится однокомнатная квартира площадью 30 кв. м. «Скорее всего, на улице доверительница и ее муж не останутся: будут жить втроем в однушке»,— пояснил Алексей Лаптев.

«Между правом на жилище и правом собственности закон зачастую отдает приоритет праву собственности как материальному благу, стимулирующему экономическое развитие,— рассуждает господин Лаптев.— Однако международное право запрещает выселение, приводящее к бездомности». Он указывает, что в 2022 году в суды поступило более 25 тыс. исков о выселении. «В каких случаях речь идет о единственном жилье, сказать трудно. Это могут быть тысячи граждан,— полагает адвокат.— Без внесения изменений в действующее законодательство ожидать улучшений в этой сфере, к сожалению, не приходится».

Если КПЧ удовлетворит жалобу и признает выселение из единственного жилья незаконным, у Лидии Казориной появится шанс добиться пересмотра дела по новым обстоятельствам: в 2012 году Конституционный суд посчитал решения комитетов ООН допустимым обстоятельством для пересмотра дела. По словам Татьяны Глушковой, юриста Центра защиты прав человека «Мемориал» (учрежден членами ранее ликвидированной по решению суда НКО—иностранного агента), сейчас органы ООН остались единственными международными «квазисудебными» органами, в которые могут подаваться жалобы против России. Однако, подчеркивает юрист, эти органы вряд ли можно считать альтернативой ЕСПЧ: «Когда Россия была членом Совета Европы, постановление ЕСПЧ, в котором установлено нарушение Европейской конвенции, являлось основанием для пересмотра. В отношении решений комитетов ООН таких указаний в процессуальных кодексах нет». К тому же комитеты ООН, напоминает она, не присуждают конкретных сумм, они только могут указать, что государству следует выплатить пострадавшему некую «соответствующую нарушению компенсацию».

Эмилия Габдуллина