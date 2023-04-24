Продолжнение следует

Верховный суд РФ (ВС) продолжает занимать социально ориентированную позицию в делах о банкротстве физлиц. Так, суд разрешил списать долги пенсионеру-банкроту, несмотря на ряд нарушений с его стороны. По мнению ВС, неразумность поведения гражданина-должника и даже его незнание закона не препятствует освобождению от обязательств, а риски должны нести профессиональные участники рынка. Более того, кредиторы, недорого купившие права требования к должнику, могут быть ограничены в возможности взыскать всю сумму долга. Юристы в целом поддерживают «продолжниковский» подход ВС, но предупреждают о риске ущемления прав покупателей дебиторской задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ВС допустил списание долгов в банкротстве нарушившего ряд правил гражданина из-за его незнания закона и неразумности. По завершении банкротства Тамары Волконской ее финансовый управляющий и единственный реестровый кредитор (с требованием 3,7 млн руб.) попросили суд не освобождать ее от долгов. Они ссылались на то, что пенсионерка продала зятю за 25 тыс. руб. свою старую машину (при такой же рыночной стоимости), а также тратила средства пенсии и вклада, превышающие прожиточный минимум (в общей сумме 260 тыс. руб.).

Тем не менее суды первой и апелляционной инстанций списали пенсионерке долги, указав, что требования кредитора погашены на 725 тыс. руб.— более чем на 20%, что выше среднего уровня в банкротстве (4–5%).

Сверхнормативный расход средств и продажа автомобиля имели место, но возникшие из-за этого убытки были взысканы с управляющего и допустившего нарушения банка, то есть ущерб полностью возмещен, решили суды. Но кассация признала должницу недобросовестной, отметив сокрытие имущества от управляющего и посчитав нечестным поведение пенсионерки при продаже квартиры, из-за которой и возник ее долг (см. «Ъ» от 15 марта).

Тамара Волконская пожаловалась в ВС, объяснив, что продала квартиру для помощи сыну-инвалиду, а после расторжения сделки (из-за того, что должница не выехала из квартиры) не смогла вернуть уже потраченные на лечение сына деньги несостоявшемуся покупателю. При этом она с 2008 года добросовестно понемногу выплачивала этот долг.

Заявительница указала, что в свои 76 лет не знала тонкостей банкротства, поэтому не передавала в конкурсную массу часть пенсии свыше прожиточного минимума, но жила далеко не роскошно, удовлетворяя лишь минимальные жизненные потребности.

Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решение кассации.

Коллегия напомнила, что цель банкротства граждан — помочь «добросовестным гражданам освободиться от чрезмерной задолженности», но при этом «защитить интересы кредиторов». Здесь единственный кредитор (профессиональный арбитражный управляющий) приобрел у компании-покупателя квартиры права требования к пенсионерке, заплатив всего 10 тыс. руб., а в рамках взыскания получил более 1 млн руб., то есть «компенсировал потраченные на перекупку долга средства», подчеркнул ВС. Более того, долг в 1,95 млн руб. за эти годы оброс процентами, достигнув 3,69 млн руб. В связи с этим сохранение обязательств Тамары Волконской перед единственным кредитором «создает непосильное бремя при отсутствии ущерба у этого кредитора», решила коллегия.

Также ВС счел, что «вынужденность» продажи квартиры ради лечения сына и затем невозможность должницы съехать из этого единственного жилья исключает возможность квалифицировать ее поведение как «злостное уклонение» от возврата долга. По мнению коллегии, нужно учесть, что покупатель квартиры — компания, занимавшаяся строительством и продажей недвижимости, которая «не могла не осознавать риски, связанные с затруднительностью возврата этих средств». Любой «разумный покупатель должен убедиться», что в случае отчуждения единственного жилья «продавец имеет другое место жительства, то есть выполнит условия договора об освобождении жилья», говорится в постановлении.

«Неразумность поведения гражданина» не препятствует освобождению от обязательств, а вывод о недобросовестности данного банкрота сделать нельзя, заключила коллегия ВС, разрешив списать пенсионерке долги.

По словам младшего партнера юргруппы «Яковлев и партнеры» Дениса Крауялиса, ВС принял «решение с человеческим лицом и постарался максимально соблюсти баланс интересов должника и кредитора». Юрист «Арбитраж.ру» Антон Кравченко в целом поддерживает «продолжниковский подход ВС», замечая, что на выводы коллегии могла повлиять «специфичная фактура дела». Так, поясняет адвокат ProLegals Максим Лухманов, большую роль здесь сыграло то, что должница была пенсионеркой, тратила деньги на сына-инвалида и не причинила вреда кредитору, который купил неликвидное требование за 10 тыс. руб., получив больше 1 млн руб.

Для кредиторов позиция ВС влечет новые риски. Если неправомерное расходование средств должником еще не означает его недобросовестность, то несмотря на прописанные в законе ограничения для банкрота, позиция суда «потенциально позволяет должнику распоряжаться своим имуществом при бездействии лояльного управляющего без риска ответственности», указывает господин Лухманов. Он также считает спорным довод о том, что разумный покупатель квартиры должен убедиться в наличии у продавца другого жилья: «Такой стандарт осмотрительности покупателя может привести к некорректным решениям в спорах об обращении взыскания на единственное жилье».

Не менее важен вывод ВС об учете цены продажи «дебиторки». Но «дешевизна прав требования» нередко обусловлена большими затратами на последующее взыскание и реальное получение денег, а иногда затраты могут быть сравнимы с суммой взыскания или даже превышать ее, говорит господин Кравченко. В итоге возникают риски для покупателей прав требований, так как суды могут счесть достаточным получение кредитором в банкротстве суммы, равной той, что была уплачена за покупку долга, резюмирует господин Крауялис.

Екатерина Волкова, Анна Занина