Банкроту не уйти от налога

Конституционный суд (КС) в пятницу разрешил один из самых спорных вопросов в делах о банкротстве, признав, что юрлицо-банкрот все-таки должно платить налог на прибыль с продажи своего имущества. Решение же об очередности платежа стало компромиссом: КС не поддержал идеи платить в бюджет в первую или в последнюю очередь, и требования ФНС встанут в один ряд с требованиями обычных незалоговых кредиторов должника. Это снизит и без того небольшую долю получаемых ими денег — и юристы настаивают на том, что банкротное имущество продается не ради прибыли, а значит, налог на нее лучше вовсе отменить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

КС в пятницу опубликовал постановление (.pdf) об уплате налога на прибыль с продажи имущества компаний-банкротов. Передачу этого вопроса в КС инициировали сразу два заявителя — Верховный суд РФ и ООО «Предприятие строительных работ энергетики», попросившие проверить конституционность норм законодательства, допускающих уплату обанкротившейся компанией налога на прибыль.

Суть запроса сводилась к справедливости и экономической обоснованности взимания налога с «бумажной» прибыли от продажи имущества (граждане-банкроты освобождаются от уплаты налога на доход в аналогичных ситуациях).

Дискуссия оказалась шире судебных споров — органы власти высказывали противоположные взгляды на проблему. Так, Минфин в письме от 1 февраля 2022 года говорил, что до исключения юрлица из ЕГРЮЛ обязанность уплаты налогов за ним сохраняется, а ФНС предлагала прямо закрепить в законе уплату налога на прибыль с продажи залогового имущества банкрота еще до выплат залоговому кредитору. Необходимость приоритетной уплаты налога как текущих платежей до погашения реестровых долгов банкрота поддержал в своем отзыве и полномочный представитель президента в КС Александр Коновалов. Представители же Госдумы и Совфеда в своих отзывах, напротив, выступали против налога на прибыль и его первоочередной уплаты, поскольку это наращивает задолженность и не позволяет максимально погасить требования кредиторов.

КС поставил точку в дискуссии, признав взимание налога правомерным, пояснив, что реализация имущества — как добровольная, так и вынужденная в ходе конкурсного производства — неразрывно связана с предшествующей хозяйственной деятельностью банкрота, которая предполагала уплату налогов, а потому не может «без специального указания на то законодателя и помимо его воли выводиться из-под общих правил налогообложения прибыли». При этом КС указал на необходимость урегулировать в законе очередность уплаты налога на прибыль от продажи имущества на торгах — а до тех пор такие требования будут погашаться в рамках третьей очереди реестра.

Этот вариант стал компромиссом между двумя существующими практиками: отнесение налога на прибыль к текущим платежам, которые погашаются приоритетно, или же к зареестровым требованиям, на которые обычно денег банкрота уже не хватает.

Помимо этого, КС уточнил, что нет «надежных правовых оснований» относить налог на прибыль к расходам на обеспечение сохранности предмета залога, поэтому этот платеж в бюджет нельзя погасить за счет средств от продажи имущества до начала расчетов с залоговым кредитором, как происходило иногда на практике.

По мнению юристов, наиболее справедливым решением будет не облагать продажу конкурсной массы налогом, записав такое правило в законе (на возможность чего указал и КС). Председатель ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев считает, что «никакой прибыли при банкротстве быть не может», поэтому такой налог взиматься не должен. «Правильно было бы признать, что налог вообще не возникает, так как в банкротстве основные средства предприятия не продаются в целях извлечения прибыли»,— согласен арбитражный управляющий Сергей Домнин. Но КС «занял очевидно компромиссную позицию» между бюджетными и частными интересами, что все равно «гигантское достижение для нашего банкротного права», — считает господин Зайцев.

Анна Занина, Евгения Крючкова