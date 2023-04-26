Победители косовских выборов остались без победы

Косовский ЦИК объявил окончательные итоги воскресных выборов в местные органы власти на севере Косово, населенном преимущественно сербами. Как и ожидалось, при рекордно низкой явке из-за сербского бойкота мэрами всех четырех северных городов избраны албанцы. Оправдываются опасения, что выборы могут взорвать запущенный ЕС и США процесс нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Лидеры сербов уже предупредили, что «не позволят оккупационным гауляйтерам управлять севером», а президент Александр Вучич предрек «глубочайший кризис в предстоящие месяцы и годы». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В качестве временного избирательного участка в городке Зубин Поток использовался контейнер

Фото: Valdrin Xhemaj NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters В качестве временного избирательного участка в городке Зубин Поток использовался контейнер

Фото: Valdrin Xhemaj NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters

Подвести итоги воскресных выборов косовскому ЦИКу оказалось несложно. В них приняли участие всего чуть более 1,5 тыс. избирателей из 45 тыс. зарегистрированных, а явка составила рекордно низкие 3,47%. В условиях бойкота голосования сербской общиной (на избирательные участки пришли, по данным Белграда, только 13 сербов) мэрами всех четырех городов на севере Косово избраны албанцы: двое из движения «Самоопределение» нынешнего премьера Альбина Курти, еще двое — из Демократической партии Косово, основанной бывшим премьером Хашимом Тачи.

США и ЕС объявили косовские выборы легитимными, признали их результаты, хотя и выразили сожаление, что «не все партии приняли участие в избирательном процессе». Иначе отреагировала сербская сторона.

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что «во всех четырех сербских муниципалитетах поставлены оккупационные гауляйтеры, но у любой оккупации неизбежен конец».

Он предрек «вступление в глубочайший кризис в предстоящие месяцы и годы».

Еще более жестко высказался один из лидеров главной партии косовских сербов «Сербского списка» Милан Радойчич. «Сербский народ никогда не позволит, чтобы городами на севере управляли те, кто получил один-два процента голосов»,— предупредил он, не вдаваясь в подробности, как сербы собираются свои угрозы реализовать.

Первым серьезным испытанием для новоизбранных мэров станет уже само вступление в должность. Практически все здания на севере Косово, где размещены городские администрации, находятся под сербским контролем, ибо расположенные там структуры в основном управляются и финансируются из Сербии. И вряд ли они станут организовывать новым мэрам торжественные встречи.

Кроме того, эксперты предупреждают, что, даже если избранным градоначальникам-албанцам и удастся попасть в здание администрации, у них неизбежно возникнут сложности с принятием присяги. Большинство местных депутатов, в присутствии которых должна пройти эта церемония, составляют сербы, и заседание городских скупщин (парламентов) они наверняка проигнорируют. А по косовским законам, если новоизбранный мэр не примет присягу в течение 30 дней, назначаются новые выборы.

Очевидно, учитывая грозящую северным районам Косово блокаду власти, Евросоюз признал: прошедшие местные выборы не привели к стабильному решению существующих проблем.

«Это может произойти только через возвращение косовских сербов в институты системы, а возвращение это должно обеспечить Косово,— говорится в специально выпущенном по случаю косовских выборов заявлении ЕС.— Работа по формированию Сообщества муниципалитетов с сербским большинством должна быть завершена как можно скорее».

Именно этот вопрос окажется главным на новом саммите президента Сербии Александра Вучича и премьера Косово Альбина Курти, который ЕС созывает 2 мая в Брюсселе. Эмиссар ЕС на Балканах Мирослав Лайчак на днях заявил, что в фокусе брюссельской встречи будет проект Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ). А спецпредставитель США по Балканам Гейбриел Эскобар уточнил: международные посредники ожидают, что с предложением проекта ССМ выступит премьер Косово.

Выдвижение проблемы ССМ в центр процесса нормализации отношений между Белградом и Приштиной объяснимо. Руководство Сербии ультимативно объявило: без решения вопроса с Сообществом сербских муниципалитетов обсуждения никаких других тем в переговорах с Приштиной не будет. Тем самым и формирование новой власти на севере Косово оказалось в зависимости от создания ССМ.