Власти Крыма сообщили о взломе ряда кабельных операторов

Трансляция ряда крымских кабельных операторов отключена, сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, это произошло из-за взлома. Эфирное телевидение работает в обычном режиме, отметил господин Крючков.

«Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение — все мультиплексы — работает в обычном режиме»,— написал советник главы Крыма в Telegram-канале.

26 мая жители полуострова остались без интернета из-за крупной аварии на сетях одного из основных интернет-провайдеров. Позже крымский оператор «Миранда-медиа» объяснил отсутствие интернета хакерской атакой.

Мария Федотова