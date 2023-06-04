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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма сообщили о взломе ряда кабельных операторов

Трансляция ряда крымских кабельных операторов отключена, сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, это произошло из-за взлома. Эфирное телевидение работает в обычном режиме, отметил господин Крючков.

«Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение — все мультиплексы — работает в обычном режиме»,— написал советник главы Крыма в Telegram-канале.

26 мая жители полуострова остались без интернета из-за крупной аварии на сетях одного из основных интернет-провайдеров. Позже крымский оператор «Миранда-медиа» объяснил отсутствие интернета хакерской атакой.

Мария Федотова

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