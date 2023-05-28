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Коммерсантъ FM
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Крымский оператор «Миранда-медиа» объяснил отсутствие интернета хакерской атакой

Оператор связи Крыма «Миранда-медиа» сообщил, что 26 мая подвергся одной из крупнейших за историю компании хакерской атаке. В тот день в республике возникли проблемы с подключением к интернету.

«На ее устранение потребовалось 16 часов. Кроме того, была совершена попытка уничтожения инфраструктуры конвергентного оператора связи. Компания приносит извинения клиентам за неудобства»,— говорится в пресс-релизе оператора, который есть в распоряжении «Ъ».

На сегодняшний день полностью восстановлена сетевая инфраструктура, информационные сервисы в целях безопасности доступны лишь частично: оплата услуг пока недоступна. Также не работает сайт оператора, доступ к нему восстанавливают, следует из пресс-релиза.

26 мая крымские СМИ сообщали, что абоненты в Крыму и Севастополе не могут подключиться к интернету. «Миранда-медиа» тогда объяснила, что на сетях оператора произошла авария, не уточнив деталей.

Лусине Баласян

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