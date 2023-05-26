Жители Крыма остались без интернета из-за крупной аварии на сетях одного из основных провайдеров

В Крыму на сетях одного из основных интернет-провайдеров произошла крупная авария. Из-за этого жители полуострова остались без интернета, сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он сообщал, что для ликвидации аварии потребуется несколько часов. Однако уже через 30 минут ее практически ликвидировали и начали восстановление сетей. Восстановить подачу интернета жителям республики планируют в течение двух часов.

Как сообщили в Мининформации Крыма, авария произошла на сети ООО «Миранда-медиа». Как пишут «РИА Новости», интернет-связь и ТВ-сигнал также пропали в Мелитополе Запорожской области.

Татьяна Ручкина

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