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Коммерсантъ FM
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Мещанский суд Москвы арестовал белгородских предпринимателей Тебекина и Бобрицкого

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заключении под стражу известных в Белгородской области предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого. В картотеке суда указано, что они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

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Владимир Тебекин

Владимир Тебекин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Геннадий Бобрицкий

Геннадий Бобрицкий

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Владимир Тебекин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Геннадий Бобрицкий

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сотрудники УФСБ по Белгородской области вместе с московскими коллегами задержали Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого в пятницу, 2 июня. Как говорят собеседники «Ъ» в правоохранительных органах, это произошло в рамках расследования серии экономических преступлений и пресечения деятельности организованных преступных сообществ в Белгородской области.

Владимир Тебекин является почетным президентом белгородской региональной спортивной общественной организации «Федерация бокса» и главой благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг».

Издание «Бел.ру» внесло господина Тебекина на девятую строчку в рейтинге 100 самых влиятельных людей Белгородской области. Господин Бобрицкий в этом же рейтинге занимает 57 позицию. Он в прошлом руководил крупным производителем мяса «Приосколье», но в феврале 2023 года покинул пост генерального директора управляющей компании агрохолдинга. Согласно Kartoteka.ru, Геннадий Бобрицкий владеет 20%-й долей производителя молока ООО «Агрохолдинг "Авида"».

Сергей Толмачев, Воронеж

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