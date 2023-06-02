«РИА Новости»: задержан авторитетный предприниматель Владимир Тебекин

Федеральная служба безопасности задержала в Белгородской области авторитетного предпринимателя Владимира Тебекина и бизнесмена Геннадия Бобрицкого. Их подозревают в экономических преступлениях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Бизнесмены задержаны сотрудниками регионального и московского управлений ФСБ.

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«Сегодня задержаны авторитетный предприниматель Владимир Тебекин и белгородский бизнесмен Геннадий Бобрицкий, подозреваемые в совершении серии экономических преступлений»,— сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах.

Белгородское издание «Фонарь» сообщило, что задержание бизнесменов проводится в рамках работы регионального управления ФСБ «по пресечению деятельности организованных преступных сообществ» области.

Владимир Тебекин — президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Занимает девятую строчку в рейтинге 100 самых влиятельных людей Белгородской области. Геннадий Бобрицкий в прошлом занимал должность гендиректора одного из крупнейших производителей мяса птицы в России «Приосколье». Он покинул этот пост в феврале.

Лусине Баласян