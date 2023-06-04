Рогов заявил о попытке наступления ВСУ на Запорожском направлении

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попытках вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти к наступательным действиям на территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня около 12:00 боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа. Основные боевые действия развернулись в направлении населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки (Нескучное-Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное-Приютное)»,— сообщил господин Рогов в своем Telegram-канале. Он утверждает, что в боях на Запорожском направлении принимают участие не только украинские военные, но и «польские наемники».

Также об активизации боевых действий в Запорожской области сообщает военный корреспондент Александр Коц. «Попытка прорыва в Запорожской области. Причем не на привычных направлениях с Орехово и Гуляполя в сторону Токмака и Пологов, а ближе к границе с ДНР. Возможно, с прицелом на Угледар»,— сообщил военкор в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ информацию о попытках наступательных действий ВСУ в регионе не прокомментировало.

19 мая американская газета The Washington Post сообщила о масштабной подготовке ВСУ к контрнаступлению на Запорожском направлении. По информации газеты, целью контрнаступления может стать возвращение под контроль Киева всей территории Запорожской области и разрушение «сухопутного коридора» в Крым.

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Александр Кислов