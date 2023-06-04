Белгородский губернатор рассказал о бое с диверсантами в Новой Таволжанке и заявил о готовности забрать пленных у РДК

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков записал видеосообщение с ответом на видеозапись «Русского добровольческого корпуса» (РДК, украинское подразделение). На ней диверсанты предложили господину Гладкову встретиться в храме Новой Таволжанки для обмена двух российских военнопленных.

«Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встретиться со мной, предлагая разговор (в обмен.— «Ъ-Черноземье») на пленных. На самом деле зашли с диверсионно-разведывательной группой.

Идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению.

Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители, в том числе Белгородской области. Хороним уже каждый день,— заметил глава региона.— Искалеченные дети, убитые старики — вот что остается после их рук. Единственное, что останавливает меня...,— это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Как мне ни тяжело было это говорить.

Но если они (пленные.—«Ъ») живые — с 17 до 18, МАПП (международный автомобильный пункт пропуска.— «Ъ») ''Шебекино'', гарантирую безопасность».

Кто поедет на переговоры с российской стороны, господин Гладков не сообщил. Где именно он готов встретиться с представителями украинских боевиков ради спасения пленных, глава региона также не уточнил.

Видеообращение господин Гладков записал из своего кабинета. Фоном для него стали картина, портрет президента Владимира Путина и триколор.

Как с Украины обстреливают белгородские города и села — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин