За сутки при обстрелах Белгородской области погибли два и пострадали еще два человека; по Шебекинскому округу выпустили 519 снарядов

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах региона за сутки 3 июня. Под украинский огонь попали семь районов и городских округов:

в Шебекинском округе погибли две женщины (в Новой Таволжанке и Безлюдовке), пострадали два человека (мужчина с осколочным ранением грудной клетки и женщина с ранением левого плеча). По Шебекинскому округу выпущено 519 боеприпасов. В Шебекине повреждены административные и коммерческие объекты, последствия прилетов уточняются. В Графовку попало 11 снарядов (повреждено два домовладения), в Безлюдовку — 19 (два автомобиля), в Муром — 52 (пострадали административное здание, школа, детсад, фельдшерский пункт и автомобиль), в Зиборовку — 20 (четыре дома), в Новую Таволжанку — 102 (пострадало 60 домовладений), в Маслову Пристань — десять (три частных дома, один многоквартирный и здание ФОКа);

в Грайворонском округе рядом с селом Козинка разорвалось четыре артиллерийских мины, пострадавших нет, оборвана ЛЭП; по Глотово из миномета попали восемь раз, пострадала ЛЭП и дорога; также территорию округа дважды пытались атаковать с беспилотников;

в Волоконовском районе зафиксировано 23 прилета: из миномета и гранатомета били по хутору Старому и селу Тишанка; в Тишанке выбиты окна в трех домовладениях, повреждены газопровод и ЛЭП;

в Белгородском районе три снаряда попало по селу Щетиновка; после работы ПВО в Разумном повреждены шесть автомобилей и кровля дома; в Ближней Игуменке пострадали автомобиль и кровля в двух домовладениях;

в Краснояружском районе семь артиллерийских мин попали на окраину Прилесья, два снаряда — по Графовке, пострадавших и разрушений нет;

в Борисовском районе из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок (три попадания) и с БПЛА сброшено самодельное взрывное устройство, пострадавших и разрушений нет;

в Белгороде в результате работы ПВО осколки упали в промзону, разрушений нет.

Как обстреливали территорию Белгородской области 2 июня — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин