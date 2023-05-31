Инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана намечена на 3 июня. Дата неокончательная. Многое зависит от сроков обнародования итоговых результатов президентских выборов. Список приглашенных мировых лидеров также пока не сформирован. Однако, по данным источников в правящей партии, желающих принять участие в церемонии очень много. Между тем новоизбранный президент Турции заявил, что зерновая сделка с Россией и Украиной продолжает действовать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что очередной президентский срок Эрдогана простым не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган победил, что дальше? Пока непонятно. Но можно сказать с высокой долей вероятности, что как раньше точно не будет. Как бы то ни было, вот сейчас Турция для дорогих россиян не закрывается. Всенародно любимые курорты, правда, ощутимо подорожавшие, по-прежнему с радостью открывают двери отечественному туристу.

Плюс не очень вкусные помидоры, товары легкой промышленности, бытовая техника. Равно как и логистика, обход санкций, параллельный импорт — все это тоже пока действует.

Беднейшие страны не останутся без хлеба. Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что зерновая сделка актуальна. На это счет договоренности с Россией соблюдаются. Это вроде того, что если бы меня не выбрали, тогда глобального голода точно было бы не избежать, так вот что учтите. Также есть шансы на то, что аммиакопровод Тольятти—Одесса все-таки заработает. А это есть одно из главных требований Москвы.

Вот видите, конструктивный лидер остается при власти, поэтому всем сестрам воздается по серьгам. Однако приходится вновь и вновь повторять одну и ту же фразу: не все здесь однозначно. Впрочем, как и везде.

Итак, во-первых, Эрдоган все-таки немолод — 69 лет. Для политика немного, но что там с его здоровьем, до конца неизвестно, а управлять такой страной, как Турция, дело непростое. Один раз прилюдно президент уже испытал недомогание, и это дало повод для слухов. Во-вторых, время, когда можно было прекрасно восседать на двух и более стульях, проходит. Дружить со всеми разом становится все сложнее. Хорошо когда тебя одновременно поздравляют и Владимир Путин, и Владимир Зеленский, и Джо Байден, а также Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон.

Но мы же понимаем, что подобное возможно лишь до поры до времени. Мир разделяется на разные лагеря, и вопрос, с кем ты, приобретает дополнительную актуальность. Первый звонок уже прозвенел, когда вдруг что-то произошло с автоматизированной системой логистического контроля, и поток нужных России товаров остановился. Потом вроде все наладилось, но, как говорится, осадок остался.

И, наконец, само турецкое общество расколото. В частности, крупные города голосуют за перемены, они не хотят назад в Османскую империю. Евроинтеграция многим по душе. Инфляция в стране по-прежнему бьет отрицательные рекорды. Почти 50% голосов за оппозицию — это сигнал, что немалая часть населения страны не разделяет действующий курс.

И это невозможно игнорировать. Так что непросто будет Реджепу Тайипу Эрдогану добиться гармонии, равно как и восстановить экономику. Вот и турецкая лира без оптимизма встретила переизбрание многолетнего бессменного лидера — упала. А деньги, кредиты, технологии — все это на Западе, а страну нужно восстанавливать после разрушительного землетрясения. Но при всем при этом в Турции есть оппозиция, и, судя по всему, более-менее честные выборы. И это уже неплохо, даже большой повод для дальнейшего оптимизма.

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