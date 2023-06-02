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обновлено 07:00

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 июня

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

7:00. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков ночью посетил Шебекино, где взрывы «время от времени еще все-таки раздаются». По словам главы региона, «общий объем повреждений пока оценить достаточно сложно». Он попросил правоохранительные органы и силы теробороны усилить патрулирование не только Шебекина, но и Белгородского района. Губернатор также приехал в пункты временного размещения граждан, поблагодарил медиков и волонтеров за оказанную помощь, отметив, что за прошедшие сутки никто не погиб, а «это - самое главное».

6:51. Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 июня

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