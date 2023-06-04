ФСБ задержала мужчину за попытку поджечь военкомат в Магнитогорске

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Челябинской области совместно с полицией задержало подозреваемого в попытке поджога военкомата и диверсии на участке железной дороги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным агентства, задержанный планировал поджечь военный комиссариат в Магнитогорске, а также совершить диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги. Источник «РИА Новости» в ФСБ заявил, что подозреваемый получил материальное вознаграждение от украинских спецслужб.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и диверсии (ст. 281). Меру пресечения задержанному изберут в Центральном районном суде Челябинска.

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Лусине Баласян