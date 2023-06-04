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Коммерсантъ FM
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В Красноярске по делу о взятке арестован глава краевого Фонда капремонта

Суд Красноярска арестовал на два месяца гендиректора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Михаила Попелышева, в отношении которого возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Таким образом, рассказали в краевом управлении Следственного комитета, было удовлетворено ходатайство следствия. Защита просила ограничиться домашним арестом на том основании, что у подозреваемого имеется сердечное заболевание, препятствующее заключению под стражу.

Михаил Попелышев

Михаил Попелышев

Фото: СК РФ

Михаил Попелышев

Фото: СК РФ

Михаила Попелышева задержали 2 июня сотрудники краевого управления ФСБ. В его автомобиле правоохранители изъяли 5 млн руб., которые, по версии следствия, являлись вторым траншем взятки в 12 млн руб. Эту сумму, считает обвинение, чиновник требовал у знакомого директора стройфирмы, обещая взамен покровительство, регулярное получение контрактов на ремонт многоквартирных домов, приемку работ в случае выполнения их в ненадлежащем качестве. Передача первого транша в 1,6 млн руб. произошла 5 мая.

Краевое управление возбудило в отношении задержанного дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция по ней — от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере взятки). В двухэтажном коттедже подозреваемого провели обыск, в результате которого изъяли внедорожник Mitsubishi, коллекции часов и ювелирных украшений, около десятка сертификатов на бриллианты, различную валюту, в том числе венгерские форинты, сингапурские доллары, доллары США, евро, кроны, тенге, иены, три ноутбука. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления ведомства Алексею Еремину представить доклад о промежуточных результатах расследования и установленных обстоятельствах преступления.

Ход следствия поставила на контроль прокуратура Красноярского края. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков написал в своем Telegram-канале, что «поручил подобрать новую кандидатуру для руководства Фондом».

Константин Воронов, Новосибирск

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