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Коммерсантъ FM
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Гендиректора фонда капремонта в Красноярском крае задержали по делу о взятке

Генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае задержали по делу о взятке. По данным следствия, чиновник брал деньги от бизнесмена в обмен на получение заказов на ремонт, а также приемку выполненных работ даже в случае, если к их качеству возникали вопросы.

«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края. Прокуратура края поставила на контроль расследование»,— говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры (цитата по «РИА Новости»).

По данным следствия, чиновник получал от бизнесмена деньги с апреля 2022 года. Сумма взятки должна была составить 12 млн руб. В мае мужчина получил 1,6 млн руб., а 2 июня при передаче 5 млн руб. его задержали сотрудники регионального управления ФСБ. В ближайшее время суд изберет меру пресечения в отношении чиновника. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте.

Анастасия Ларина

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