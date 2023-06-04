Белгородский губернатор сообщил об обстрелах Шебекино, Мурома и Новой Таволжанки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают Шебекинский округ. Под обстрелами находятся населенные пункты Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.

Как сообщил губернатор, в центре Шебекино под обстрелы попали торговые модули на территории рынка. «От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

В Муроме, рассказал губернатор, снаряд попал в один из нежилых домов, возгорания нет. В Новой Таволжанке под обстрелом оказались нежилое четырехэтажное здание, Дом культуры и центральная площадь.

Вячеслав Гладков уточнил, что жители домов, в которые попали снаряды, ранее выехали из мест проживания. К 4 июня число жителей приграничных районов Белгородской области в пунктах временного размещения превышает 4 тыс.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян