Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белгородский губернатор сообщил об обстрелах Шебекино, Мурома и Новой Таволжанки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают Шебекинский округ. Под обстрелами находятся населенные пункты Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.

Как сообщил губернатор, в центре Шебекино под обстрелы попали торговые модули на территории рынка. «От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

В Муроме, рассказал губернатор, снаряд попал в один из нежилых домов, возгорания нет. В Новой Таволжанке под обстрелом оказались нежилое четырехэтажное здание, Дом культуры и центральная площадь.

Вячеслав Гладков уточнил, что жители домов, в которые попали снаряды, ранее выехали из мест проживания. К 4 июня число жителей приграничных районов Белгородской области в пунктах временного размещения превышает 4 тыс.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...