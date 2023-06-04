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Коммерсантъ FM
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Гладков рассказал об очередном ночном обстреле Шебекинского городского округа

В ночь на сегодня, 4 июня, Шебекинский городской округ и Волоконовский район Белгородской области были обстреляны. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Много повреждений. Информации о пострадавших нет»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Вячеслав Гладков добавил, что к утру 4 июня в пунктах временного размещения находится более 4 тыс. человек. Он также сообщил, что сегодня власти региона отправят детей из приграничных территорий и мобилизованных военных в лагерь «Бригантина "Белогорье"» в Крыму.

Господин Гладков напомнил, что вчера, 3 июня, при обстрелах погибли два человека. «Я уже сообщал об этом. В Безлюдовке и в Новой Таволжанке»,— написал он.

Что происходит в Шебекино — в материале «Ъ» «По городу "Грады" работают».

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