Патриарх Кирилл: икона «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года

Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в московском храме Христа Спасителя в течение года, потом вернется в Троице-Сергиеву лавру, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Завтра в храме Христа Спасителя мы будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется сюда, в святой храм на историческое место»,— сообщил предстоятель РПЦ после всенощного бдения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (цитата по ТАСС). Патриарх Кирилл также публично поблагодарил президента России Владимира за передачу Русской православной церкви иконы «Троица» и назвал это решение главы государства историческим.

Ранее РПЦ сообщила, что «Троицу» Андрея Рублева доставят в храм Христа Спасителя в воскресенье, 4 июня. Реликвия пробудет там до 18 июня. Допускать верующих в храм для поклонения иконе будут с 10:00 до 19:00.

С просьбой согласовать перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя патриарх Кирилл обратился к президенту Владимиру Путину 16 мая 2023 года. 26 мая в Кремле заявили, что согласовали детали переноса святыни в храм.

Позднее Московская патриархия распространила сообщение о том, что по решению президента Владимира Путина икона «Троица» будет передана Русской православной церкви. Икона, согласно этому сообщению, сначала будет находиться в храме Христа Спасителя, после чего вернется в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. Музейное сообщество уже много лет настаивает на том, что даже временное пребывание хрупкой иконы вне комфортных музейных условий грозит уничтожением самому известному во всем мире памятнику древнерусского искусства.

Подробнее о рисках для иконы «Троица» из-за передачи РПЦ — в материале «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Александр Кислов