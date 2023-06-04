Прихожан запускают в храм Христа Спасителя, где выставлена «Троица» Рублева

В кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве начали запускать паломников, сообщили «РИА Новости» и ТАСС. В храме выставлена икона «Троица» Андрея Рублева.

«Троицу» установили в специальную капсулу в центре главного придела храма. За иконой будут наблюдать сотрудники Третьяковки. Как пишет ТАСС, в храм пришли «сотни людей».

Икону доставили в храм вчера вечером, 3 июня. Перевозкой занималась фирма «Арт-Курьер». По информации СМИ, эта же фирма перевозила «Троицу» в Сергеев Посад в Троице-Сергиеву лавру прошлым летом.

Московская патриархия в мае сообщила, что по решению президента России Владимира Путина «Троицу» передадут Русской православной церкви. Сообщалось, что икона в течение года будет находиться в храме Христа Спасителя, после чего вернется в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

В свою очередь Минкультуры утверждает, что «Троица» пробудет в храме две недели, после ее направят на плановую реставрацию. В пресс-релизе ведомства подчеркнули, что икона — часть государственного музейного фонда.

Музейное сообщество уже много лет выступает против перемещения иконы из Третьяковской галереи. По мнению специалистов, даже временное пребывание хрупкой иконы вне комфортных музейных условий грозит уничтожением самому известному во всем мире памятнику древнерусского искусства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Олеся Павленко