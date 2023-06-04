В Суэцком канале возобновили судоходство после аварии с идущим из России в Китай танкером

Навигация в Суэцком канале восстановлена после отбуксировки нефтяного танкера Seavigour, сообщила пресс-служба администрации канала в Twitter. Ранее во время движения через канал у танкера сломался двигатель.

«Навигация в канале регулярная, и мы профессионально справились с внезапной аварией нефтяного танкера Seavigour»,— говорится в заявлении главы администрации Усамы Рабии, которое приводит пресс-служба.

Сегодня утром, 4 июня, администрация Суэцкого канала сообщила о поломке танкера Seavigour, который следовал в составе конвоя из России в Китай. К месту аварии направили буксиры. В пресс-службе уточняли, что после буксировки танкера движение через канал возобновят.

Олеся Павленко