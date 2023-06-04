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Коммерсантъ FM
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В Суэцком канале сломался танкер по пути из России в Китай

У нефтяного танкера Seavigour сломалось оборудование, когда он проходил через Суэцкий канал в составе конвоя из России в Китай. Администрация канала направила три буксира к месту происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Суэцкого канала.

Поломка произошла на 12-м километре канала. «Тут же были отправлены три аварийно-спасательных буксира... В настоящее время ведутся работы по подключению буксиров к судну в рамках подготовки к его буксировке»,— сказано в сообщении пресс-службы (цитата по «РИА Новости»). Глава администрации канала Усама Рабиа в разговоре с порталом Al-Youm Al-Sabea пояснил, что у танкера сломался двигатель.

Ожидается, что регулярное сообщение возобновят, когда сломавшийся танкер отбуксируют к 17-му километру канала. В пресс-службе отметили, что навигационное движение с южного направления смогут восстановить при условии, что суда будут ждать в районе Великих озер окончания буксировки танкера.

Олеся Павленко

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