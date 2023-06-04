Застройщик снес историческую фабрику в Петербурге вопреки запрету Следственного комитета

«Специализированный застройщик Лайф Апарт Октябрьская» менее чем за сутки завершил демонтаж исторических корпусов фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили градозащитники и очевидцы в соцсетях. Накануне Следственный комитет опечатал территорию стройплощадки и официально запретил возобновление работ.

В настоящий момент все работы на стройплощадке остановлены, на месте нет представителей застройщиков, сообщает 78.ru. На заборе вывешена табличка с информацией о том, что на территории проходит «реконструкция», в то время как здание выглядит полностью уничтоженным.

Напомним, первая попытка застройщика снести здание была предпринята в январе 2023 года. Тогда демонтаж был остановлен Следственным комитетом по поручению председателя Александра Бастрыкина до проведения проверки законности сноса. В настоящий момент имеется решение городского Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) от 18 мая, отказавшегося признать дом памятником, но документально решение еще не оформлено, что не формально не дает активистам право оспорить решение в суде.

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