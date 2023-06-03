В Петербурге пытались возобновить снос исторической фабрики «Братья Варгунины»

«Специализированный застройщик Лайф Апарт Октябрьская» возобновил работы по сносу исторических корпусов фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили градозащитные активисты в соцсетях. В январе демонтаж построек был остановлен Следственным комитетом по поручению председателя Александра Бастрыкина до проведения проверки законности сноса.

Как отметили градозащитники, в настоящий момент имеется решение городского Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) от 18 мая, отказавшегося признать дом памятником, но документально решение еще не оформлено, что не формально не дает активистам право оспорить решение в суде. «Мы не успели оспорить отказ в суде. Поэтому застройщик торопится снести дом»,— говорится в сообщении в Telegram-канале «SOS СПб Снос».

В настоящий момент, сообщают градозащитники, работы оперативно остановлены полицией и сотрудниками Следственного комитета. Представители СК опечатывают объект.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте