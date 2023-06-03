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Коммерсантъ FM
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В Запорожье возбуждено уголовное дело по факту убийства бизнесмена

В Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту подрыва автомобиля, в результате которого погиб человек, а ранения получили двое. Следственное управление Следственного комитета РФ по Запорожью расследует убийство и покушение на убийство. Вчера, 2 июня, об убийстве местного предпринимателя Сергея Дидоводюка сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По версии следствия, 2 июня неизвестный заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль бизнесмена возле кафе на ул. Пушкина в поселке Михайловка. Когда мужчина сел в автомобиль, СВУ сработало. Он умер в больнице, а находившиеся с ним в качестве пассажиров мужчина и женщина были травмированы.

Господин Рогов сообщил, что господин Дидоводюк участвовал в праймериз «Единой России» и «активно участвовал в восстановлении мирной жизни на Запорожской земле».

Мария Федотова

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