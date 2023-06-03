ESPN удалил твит об уходе Месси из ПСЖ

Аргентинская редакция телеканала ESPN в своем Twitter распространила заявление нападающего Лионеля Месси об уходе из французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) по окончании нынешнего сезона. Спустя несколько минут издание удалило эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси

Фото: Benoit Tessier, Reuters Лионель Месси

Фото: Benoit Tessier, Reuters

«Я счастлив, что был в ПСЖ, мне нравилось играть в этой команде и с такими хорошими игроками. Мне действительно нравилось играть в этой команде вместе с такими хорошими футболистами. Я хочу поблагодарить клуб за удивительный опыт в Париже»,— приводились слова Лионеля Месси в Twitter аргентинской редакции ESPN. Удаление твита с «прощальными словами» Лионеля Мессии издание никак не прокомментировало.

1 июня главный тренер Кристоф Галтье рассказал, что матч с «Клермоном» 3 июня станет последним для Месси в составе французского клуба. ПСЖ тогда опроверг информацию о скором уходе футболиста и заявил, что имелась в виду последняя игра в текущем сезоне. Сам Месси пока официально не заявлял о намерении уйти из ПСЖ.

В начале мая ПСЖ на две недели отстранил Лионеля Месси от матчей за несогласованную с клубом поездку в Саудовскую Аравию. На этот же период времени ему отказались выплачивать зарплату. Позднее СМИ сообщали, что футбольный клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на сумму около $400 млн в год. Кроме того, главный тренер «Барселоны» Хави заявлял, что испанский клуб также заинтересован в переходе Месси. По словам Хави, он даже лично встречался с аргентинским форвардом, чтобы обсудить с ним его возможное возвращение в «Барселону».

Подробнее о возможном уходе футболиста из ПСЖ — «Париж не стоит Месси».

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