Геолокация подводит таксистов

Из-за сбоя в работе геолокации такси пассажиры теряют деньги. Об этом “Ъ FM” рассказали как клиенты, так и сами водители. На проблемы с определением местоположения в сервисах такси, аренды автомобилей и самокатов пользователи стали все активнее жаловаться еще с первых дней месяца. Из-за этого они не могли начать или завершить поездку.

Кроме того, по словам клиентов, в некоторых случаях сервисы пересматривают стоимость поездки:

«Каждый раз это оборачивалось небольшими, но все же проблемами: то машина не может доехать до меня, то ближе к финалу поездки, а чаще всего я еду в "Москва-Сити", водитель не знает, куда следовать дальше. Мне приходится каждый раз объяснять ему, как именно повернуть, на какой развязке. Теперь ко всему этому добавился еще один неприятный момент: из-за сбоя геолокации сервис по заказу такси — крупный и всем известный практически монополист — еще и постфактум пересчитывает стоимость в сторону увеличения, утверждая, что поездка на самом деле была закончена не там, где она должна была завершиться изначально, что, естественно, неправда». «Я решил прокатиться на электросамокате длинным маршрутом от станции метро "Кунцевская" до "Шаболовской". Я привык полагаться на GPS в этом вопросе, "Алиса" рассказывает, куда ехать, где повернуть и так далее. Но тут я понял, что она советует что-то не то. Смотрю на GPS, и оказывается, у меня локация дико отстает, а потом скачет. В итоге я попал в Ботанический сад, в МГУ, на какую-то "козью тропку ", по которой пришлось ехать на самокате по грязи». «Проблемы с сервисами такси начались за несколько дней до парада 9 мая. Однако он уже прошел, а сбои до сих пор остались — начиная с завышенных цен в такси, якобы из-за того, что стало меньше водителей, выходящих на линию, заканчивая машинами каршеринга, которые, судя по карте, плавают где-то в Москве-реке. И ты еще несколько раз подумаешь, прежде чем рискнешь взять данный автомобиль. Проблем-то можно ожидать с чем угодно. Авто может не открыться или его нельзя будет сдать. Частой проблемой для меня стало оказаться где-то на Рублевке вместо домашнего адреса. Конечно, это не самые плохие места, где можно очутиться, но после тяжелого рабочего дня хочется как-то домой и побыстрее».

При этом подобные сбои возникали последние несколько лет, традиционно проблемной считалась территория вокруг Кремля. Но в последнее время трудности с GPS стали критичными, рассказал “Ъ FM” председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов:

«"Яндекс" достаточно хорошо к ним адаптировался. Сейчас он не перебрасывает точку куда-то далеко, но все равно координаты определяются неточно. Соответственно, от этого возникает ряд проблем, особенно у тех таксистов, которые не очень хорошо знают центр Москвы.

Вторая проблема, не всегда корректно определяется адрес пассажира, якобы он находится на соседней улице. При этом сами клиенты служб такси не всегда обращают на это внимание. Эти проблемы накладываются друг на друга и, конечно, влияют на ценообразование. Часть таксистов старается как можно быстрее покинуть центр, потому что они не ориентируются, не могут там работать. Из-за нехватки машин возникает повышенный спрос и дополнительные временные рамки.

На сегодняшний день стоимость для пассажира изменилась где-то на 10-15% — не очень сильно, просто не хватает таксистов. Плюс временные проблемы с задержками — система неправильно определила местоположение пассажира, не совсем корректно это все отобразилось.

Никаких пояснений, во всяком случае, от "Яндекса" не поступало. Предполагаю, никто это и не знает, и если раньше ситуация носила временный характер, то сейчас это состояние перманентное. Скорее всего, это продлится на все время, пока некие события будут продолжаться».

Среди причин сбоев специалисты по телекоммуникациям называют возможную работу средств радиоэлектронной борьбы, которые могут использоваться в Москве против беспилотных аппаратов.

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Александр Рассохин