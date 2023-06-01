Перспективы такси заиграли в новом цвете

Петербургские парламентарии вчера в первом чтении приняли законопроект о реформе городского такси. Документ предполагает, что с 1 сентября в городе начнут вести единые реестры машин, служб заказа и перевозчиков. Дополнительно парламентарии решили унифицировать внешний вид автомобилей. В течение пяти лет петербургское такси должно стать белым с желтой полосой. При этом депутаты разошлись во мнении, стоит ли перекрашивать все автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении был утвержден законопроект о реформе петербургского такси. Документ предполагает введение единого реестра машин, служб заказа и перевозчиков, допускает в эту сферу самозанятых, устанавливает единый цвет авто. При этом данные правила будут распространяться только на новые такси, владельцы которых получили разрешения с 1 сентября текущего года. Дополнительно в рамках реформы предлагается упразднить предложение услуг такси в аэропорту, на железнодорожных объектах и автовокзалах за исключением специально отведенных для этого мест. Как считают в комитете по транспорту, новый закон позволит решить проблему с недобросовестными предпринимателями, которые необоснованно завышают тарифы на услуги такси.

Законопроект составлен двумя единороссами Алексеем Цивилевым и Михаилом Барышниковым, а также Ольгой Герасиной из фракции «Новые люди». Они предложили ту же модель реформы такси, какая была принята Госдумой в декабре 2022 года — на федеральном уровне ФЗ-580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

По мнению парламентариев, реформа позволит «навести порядок» в сфере перевозок, убрать из аэропорта и вокзалов таксистов-зазывал.

Одна из самых обсуждаемых частей законопроекта — цвет машин. Для того чтобы перекрасить автомобили под новые стандарты, у агрегаторов есть пять лет. Однако на кого в итоге лягут расходы за подготовку автомобилей в рамках реформы, депутаты не сообщили. «Ъ-СПб» обратился с запросом в пресс-службу «Яндекс.Такси», а также к петербургским агрегаторам «Ситимобил» и «Таксовичкофф», однако на момент отправки публикации в печать компании не ответили.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский сообщил, что единый цвет автомобилей позволит сделать такси визитной карточкой Санкт-Петербурга — так же, как лазурные автобусы. Глава парламентской фракции «Единая Россия» Павел Крупник, напротив, сообщил что узнаваемый вид автомобилей Петербургу не требуется, так как жители не «голосуют» на улицах, а заказывают услугу через приложение. Также депутат озаботился судьбой бизнес-такси. Сейчас почти все автомобили бизнес-сегмента черного цвета. Перекрасить такой автомобиль будет дорого, а следовательно, расходы могут лечь на клиентов.

«Белый — это самый дешевый базовый цвет, он имеет спрос на первичном и на вторичном рынке. Белый цвет для такси уже выбрали Московская область, Татарстан, Башкирия, Пензенская область. Кроме того, этот цвет собирается взять для такси и Ленинградская область, с которой у Петербурга есть соглашение»,— сообщил один из авторов законопроекта Алексей Цивилев в своем телеграм-канале.

Екатерина Рязанова