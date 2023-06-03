Reuters: ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на 1 млн б/с

Страны ОПЕК+ обсуждают варианты дальнейшего сокращения добычи нефти. Один из вариантов — сократить нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Как рассказали Reuters три источника в ОПЕК, помимо действующего сокращения добычи на 2 млн б/с, а также добровольного апрельского сокращения на 1,6 млн б/с обсуждается дополнительное снижение добычи на 1 млн б/с.

По данным агентства, такое сокращение добычи обусловлено тем, что цены на нефть падают до $75 за баррель, а рыночные аналитики говорят о новом избытке предложения. Если эта мера будет одобрена членами ОПЕК, объем сокращений составит 4,66 млн б/с, или 4,5% мирового спроса.

Встреча представителей стран—членов ОПЕК+ пройдет завтра, 4 июня, в Вене. Вчера, 2 июня, другие источники Reuters в ОПЕК+ говорили, что дальнейшие сокращения нефтедобычи маловероятны.

Участники рынка опасаются, что ОПЕК+ может дополнительно сократить добычу для повышения цен. Эти опасения усилились после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиз бен Сальмана Аль Сауда, который посоветовал спекулянтам на нефтяном рынке «быть осторожными». После этого заявления цены фьючерсов на нефть марок Brent и WTI росли на 1% и 1,2%.

По данным Financial Times, руководство ОПЕК запретило журналистам Reuters, Bloomberg и Wall Street Journal посещать свою штаб-квартиру в Вене завтра, 4 июня. По данным издания, это обусловлено тем, что из-за предварительных комментариев, которые этим СМИ дают представители ОПЕК, цены на нефть скачут.

Анастасия Ларина