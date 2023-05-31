FT: ОПЕК запретила журналистам Reuters и Bloomberg посещать свою штаб-квартиру

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) запретила журналистам Reuters, Bloomberg и Wall Street Journal посещать свою штаб-квартиру в Вене. Об этом сообщила газета The Financial Times' со ссылкой на источники. По ее данным, запрет был инициирован Саудовской Аравией.

По данным газеты, запрет введен на посещение лишь одного мероприятия: журналистов этих изданий не пустят на встречу ОПЕК+ в эти выходные. 4 июня страны ОПЕК должны будут согласовать политику по добыче нефти на вторую половину этого года. Причины этого решения не называются.

Как отмечает The Financial Times, зачастую СМИ сообщают новости о результатах встречи ОПЕК еще до ее начала. Многие министры дают комментарии журналистам еще до начала саммита: это приводит к колебаниям цен на нефть.

23 мая министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на Катарском экономическом форуме посоветовал спекулянтам на нефтяном рынке «быть осторожными». Это усилило опасения, что ОПЕК+ может сократить добычу для повышения цен. После этого заявления нефть стала дорожать: цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1%, цена июльских фьючерсов на WTI — на 1,2%.

Анастасия Ларина