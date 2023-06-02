Социальная значимость для легочных больных

Диагноз «хроническая обструктивная болезнь легких» (ХОБЛ) следует включить в утверждаемый правительством перечень социально значимых заболеваний, а для оказания врачебной помощи таким больным необходимо найти дополнительные источники финансирования, следовало из выступлений экспертов на прошедшем в Совете федерации заседании круглого стола. Ежегодные расходы бюджета на пациентов с таким диагнозом составляют 400 млрд руб., но основная часть этих средств расходуется на госпитализацию, а не на амбулаторное лечение или профилактику, льготное обеспечение препаратами для таких пациентов отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Минздрава, количество пациентов с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких», состоящих на диспансерном учете, постоянно растет и с 2020 по 2022 год увеличилось с 602,4 тыс. до 626,5 тыс. человек. При этом всего в стране зарегистрировано примерно 1,5–2 млн пациентов с ХОБЛ, а эпидемиологические исследования говорят о том, что их реальное число может достигать 13–14 млн человек (специалисты связывают такой разрыв данных с проблемами диагностики заболевания).

Как отметил на заседании круглого стола в Совфеде главный внештатный пульмонолог Минздрава и директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Сергей Авдеев, ХОБЛ находится на первом месте в структуре смертности по причине болезней органов дыхания.

В России более чем у 20 человек на 100 тыс. населения официальной причиной смерти является именно хроническая обструктивная болезнь легких.

По данным Федерального бюро медико-социальной экспертизы Минтруда, в структуре инвалидности число пациентов с ХОБЛ — 84 тыс. человек. При этом 47% из них — люди трудоспособного возраста. Ежегодно из-за этой болезни инвалидами признаются 21,6 тыс. человек.

По словам замдиректора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Валерии Гульшиной, при правильной профилактике, своевременной диагностике, эффективной терапии и медицинской реабилитации прогрессирование этой болезни можно замедлить, снизив летальность и повлияв на ожидаемую продолжительность жизни пациентов.

Но для принятия всех мер, отмечают эксперты, необходимо соответствующее финансирование. Согласно исследованию, которое проводилось на базе НМИЦ профилактической медицины, за период с 2016 по 2022 год экономическая нагрузка на госбюджет в виде прямых медицинских и немедицинских затрат, ассоциированных с ХОБЛ, выросла с 170,3 млрд до 400 млрд руб. При этом 84% расходов приходятся на мероприятия, связанные с госпитализацией пациентов. На амбулаторную помощь идет лишь 10–11%. Льготное лекарственное обеспечение для таких пациентов отсутствует.

«Современный тренд — выводить пациента из больницы. Сейчас мы практически "приковываем" этих пациентов — когда из-за отсутствия лекарств в амбулаторном сегменте вынуждены их госпитализировать,— говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.— Не будет лекарства — не поможет никакая реабилитация».

В качестве варианта решения вопроса финансирования профилактики, реабилитации и обеспечения пациентов с ХОБЛ лекарствами участники круглого стола предложили включить этот диагноз в утверждаемый правительством перечень социально значимых заболеваний.

«Расширение перечня может стать первым шагом на пути создания комплексной медико-социальной помощи пациентам и в целом системы управления ХОБЛ у нас в стране»,— отметила зампредседателя комитета Совета федерации по социальной политике Оксана Хлякина. Такой шаг позволил бы добиваться включения ХОБЛ в государственные программы по борьбе с неинфекционными заболеваниями, повышения качества медпомощи и лекарственного обеспечения, а также усилить профилактику болезни.

Поскольку, по данным медицинского сообщества, курение является одним из провоцирующих факторов развития болезни, на заседании предлагалось рассмотреть идею выделения субсидий регионам на льготное лекарственное обеспечение пациентов за счет собираемых акцизных сборов на сигареты и табачную продукцию. В качестве примера было приведено введение с 1 июля 2023 года акциза на газированные сахаросодержащие напитки — предполагается, напомним, что часть отчислений станет источником дополнительного финансирования госпрограммы по снижению смертности от сахарного диабета.

Научный руководитель и член ученого совета Московского государственного гуманитарно-экономического университета Валерий Рязанский согласен с тем, что часть табачных акцизов можно направить на лечение и профилактику тех болезней, которые вызывает курение. «Мы готовы доработать это предложение, провести финансовые расчеты, чтобы это выглядело как подготовленный проект законодательной инициативы, которую мы могли бы передать в комитет по социальной политике Совета федерации»,— сообщил эксперт.

Дарья Бошель