Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минздрав наполняет ванны

Посттравматический стресс снимут солнцем, воздухом и антидепрессантами

Минздрав разработал стандарт медпомощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Медики указывают, что в группе риска развития ПТСР участники военных действий, а также жители близлежащих территорий, врачи, волонтеры, беженцы. Пациентам, срок лечения которых может составить до года, предложат участвовать в групповой и индивидуальной психотерапии, а также лечиться с помощью ароматических ванн, лечебного душа, «воздействия климатом», воздухом и солнцем. Эксперты отмечают важность документа, однако указывают на необходимость его доработки «с учетом текущей клинической практики, международного опыта и привлечения отечественного научно-исследовательского сообщества».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект приказа об утверждении стандарта помощи взрослым при ПТСР Минздрав разработал на основе клинических рекомендаций, которые появились в феврале. До этого соответствующих рекомендаций и стандарта помощи в РФ не существовало. Как рассказал “Ъ” директор НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава РФ Николай Незнанов, врачи в работе с такими пациентами опирались на другие нормативные документы — клинические рекомендации по тревожным, паническим расстройствам, стандарты оказания помощи пациентам группы невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств. Клинические рекомендации, принимаемые профессиональным сообществом (в данном случае Российским обществом психиатров), определяют стратегию и тактику терапии. В стандартах же указывается, как должен быть организован процесс. Так, согласно проекту приказа, средняя продолжительность лечения ПТСР составит 325 дней. Пациенты смогут получить помощь в круглосуточном и дневном стационаре, а также амбулаторно. По прогнозам ведомства, 90% пациентов с ПТСР потребуется консультация психолога, затем треть из них (33%) будут направлены к психиатру, еще столько же — к психотерапевту. Еще почти половине пациентов (41%) потребуется ежедневный осмотр врача-психиатра с наблюдением в больнице на протяжении двух месяцев.

Минздрав приводит перечень рекомендованных антидепрессантов и исследований (транскраниальное сканирование артерий и вен, ЭКГ, электроэнцефалография, а также МРТ головного мозга). В обязательном порядке необходимо проверить кровь на гормоны, взять общий и биохимический анализы крови и общий анализ мочи. А в качестве немедикаментозного лечения ведомство рекомендует проводить клинико-психологическое консультирование, групповую и индивидуальную психотерапию, а также лечение с помощью ароматических ванн, лечебного душа, «воздействия климатом», аэровоздействия (воздушные ванны) и гелиовоздействия (солнцелечение).

С 2022 года Минздрав расширяет доступность психиатрической помощи, в частности, помощи при ПТСР. Так, ведомство разработало программы профессиональной переподготовки врачей по специальностям «психиатрия» и «психотерапия». «Узким» специалистам — терапевтам, педиатрам, кардиологам, эндокринологам — для этого потребуется всего около пяти месяцев. Кроме того, создана система психиатрического скрининга вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО) военнослужащих: они будут проходить экспресс-тест у психологов на выявление ранних симптомов ПТСР, а в случае их обнаружения направляться на лечение к психиатрам. Кроме участников военных действий в группе риска развития ПТСР могут быть жители территорий, где они ведутся, врачи, волонтеры и беженцы.

Доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов говорит, что даже очень кратковременные, но мощные психотравмирующие стрессоры способны вызвать симптомы ПТСР и генерировать сопутствующие патологические состояния и ассоциированные поведенческие симптомы. Это могут быть хроническое тревожное и рекуррентное депрессивное расстройство, раздражительность, агрессия, суицидальность и импульсивность, увеличение потребления алкоголя и других психоактивных веществ. Учитывая хронический характер, массивность и полиморфность психических расстройств, высокую частоту сопутствующих заболеваний, а также обилие затяжных социальных и экономических последствий ПТСР, длительность психотерапии, по словам господина Сулейманова, может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет, а количество занятий начинается от 10–15 (краткосрочная терапия). В общемировой практике, помимо психотерапии, а также в случае нежелания или неспособности пациента участвовать в психотерапевтическом лечении, предпочтение отдается длительной (не менее полугода) терапии с применением антидепрессантов: селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗН), а также нейролептиков второго поколения. «СИОЗС оцениваются как препараты первого выбора для ПТСР. Однако в предложенный Минздравом стандарт медицинской помощи включены лишь два не самых эффективных и два нейролептика первого поколения. Составители стандарта отдают явное предпочтение транквилизаторам, причем шесть из них — бензодиазепиновые. Хотя в современных международных исследованиях лечение ПТСР бензодиазепинами не рекомендуется, особенно у пациентов с расстройствами, связанными со злоупотреблением психоактивными веществами»,— говорит Роман Сулейманов. По его мнению, алгоритм лечения ПТСР должен быть исправлен с учетом текущей клинической практики, международного опыта и привлечения отечественного научно-исследовательского сообщества.

Психотерапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова отмечает, что в перечень включены «не самые новые, но хорошо известные и проверенные» антидепрессанты. «Отличная новость», по ее словам, в том, что документе уделено внимание психотерапевтической помощи и групповой терапии: «Пусть пока всего 12 часов, но это уже очень важно, так как основное лечение ПТСР — как раз психотерапевтическое. Эффективность физиопроцедур и ароматических ванн, наверное, есть – они помогают расслабиться, снять напряжение,— но она научно не доказана».

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...