Минздрав наполняет ванны

Минздрав разработал стандарт медпомощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Медики указывают, что в группе риска развития ПТСР участники военных действий, а также жители близлежащих территорий, врачи, волонтеры, беженцы. Пациентам, срок лечения которых может составить до года, предложат участвовать в групповой и индивидуальной психотерапии, а также лечиться с помощью ароматических ванн, лечебного душа, «воздействия климатом», воздухом и солнцем. Эксперты отмечают важность документа, однако указывают на необходимость его доработки «с учетом текущей клинической практики, международного опыта и привлечения отечественного научно-исследовательского сообщества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект приказа об утверждении стандарта помощи взрослым при ПТСР Минздрав разработал на основе клинических рекомендаций, которые появились в феврале. До этого соответствующих рекомендаций и стандарта помощи в РФ не существовало. Как рассказал “Ъ” директор НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава РФ Николай Незнанов, врачи в работе с такими пациентами опирались на другие нормативные документы — клинические рекомендации по тревожным, паническим расстройствам, стандарты оказания помощи пациентам группы невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств. Клинические рекомендации, принимаемые профессиональным сообществом (в данном случае Российским обществом психиатров), определяют стратегию и тактику терапии. В стандартах же указывается, как должен быть организован процесс. Так, согласно проекту приказа, средняя продолжительность лечения ПТСР составит 325 дней. Пациенты смогут получить помощь в круглосуточном и дневном стационаре, а также амбулаторно. По прогнозам ведомства, 90% пациентов с ПТСР потребуется консультация психолога, затем треть из них (33%) будут направлены к психиатру, еще столько же — к психотерапевту. Еще почти половине пациентов (41%) потребуется ежедневный осмотр врача-психиатра с наблюдением в больнице на протяжении двух месяцев.

Минздрав приводит перечень рекомендованных антидепрессантов и исследований (транскраниальное сканирование артерий и вен, ЭКГ, электроэнцефалография, а также МРТ головного мозга). В обязательном порядке необходимо проверить кровь на гормоны, взять общий и биохимический анализы крови и общий анализ мочи. А в качестве немедикаментозного лечения ведомство рекомендует проводить клинико-психологическое консультирование, групповую и индивидуальную психотерапию, а также лечение с помощью ароматических ванн, лечебного душа, «воздействия климатом», аэровоздействия (воздушные ванны) и гелиовоздействия (солнцелечение).

С 2022 года Минздрав расширяет доступность психиатрической помощи, в частности, помощи при ПТСР. Так, ведомство разработало программы профессиональной переподготовки врачей по специальностям «психиатрия» и «психотерапия». «Узким» специалистам — терапевтам, педиатрам, кардиологам, эндокринологам — для этого потребуется всего около пяти месяцев. Кроме того, создана система психиатрического скрининга вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО) военнослужащих: они будут проходить экспресс-тест у психологов на выявление ранних симптомов ПТСР, а в случае их обнаружения направляться на лечение к психиатрам. Кроме участников военных действий в группе риска развития ПТСР могут быть жители территорий, где они ведутся, врачи, волонтеры и беженцы.

Доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов говорит, что даже очень кратковременные, но мощные психотравмирующие стрессоры способны вызвать симптомы ПТСР и генерировать сопутствующие патологические состояния и ассоциированные поведенческие симптомы. Это могут быть хроническое тревожное и рекуррентное депрессивное расстройство, раздражительность, агрессия, суицидальность и импульсивность, увеличение потребления алкоголя и других психоактивных веществ. Учитывая хронический характер, массивность и полиморфность психических расстройств, высокую частоту сопутствующих заболеваний, а также обилие затяжных социальных и экономических последствий ПТСР, длительность психотерапии, по словам господина Сулейманова, может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет, а количество занятий начинается от 10–15 (краткосрочная терапия). В общемировой практике, помимо психотерапии, а также в случае нежелания или неспособности пациента участвовать в психотерапевтическом лечении, предпочтение отдается длительной (не менее полугода) терапии с применением антидепрессантов: селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗН), а также нейролептиков второго поколения. «СИОЗС оцениваются как препараты первого выбора для ПТСР. Однако в предложенный Минздравом стандарт медицинской помощи включены лишь два не самых эффективных и два нейролептика первого поколения. Составители стандарта отдают явное предпочтение транквилизаторам, причем шесть из них — бензодиазепиновые. Хотя в современных международных исследованиях лечение ПТСР бензодиазепинами не рекомендуется, особенно у пациентов с расстройствами, связанными со злоупотреблением психоактивными веществами»,— говорит Роман Сулейманов. По его мнению, алгоритм лечения ПТСР должен быть исправлен с учетом текущей клинической практики, международного опыта и привлечения отечественного научно-исследовательского сообщества.

Психотерапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова отмечает, что в перечень включены «не самые новые, но хорошо известные и проверенные» антидепрессанты. «Отличная новость», по ее словам, в том, что документе уделено внимание психотерапевтической помощи и групповой терапии: «Пусть пока всего 12 часов, но это уже очень важно, так как основное лечение ПТСР — как раз психотерапевтическое. Эффективность физиопроцедур и ароматических ванн, наверное, есть – они помогают расслабиться, снять напряжение,— но она научно не доказана».

Наталья Костарнова