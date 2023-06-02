Правительство утвердило изменения в список неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспорта

Правительство России утвердило изменения в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (ТС), сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел РФ. Новшества вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

«В ходе разработки проекта указанного постановления учтены предложения и замечания представителей бизнеса и специалистов в сфере автомобильного транспорта. В результате в него включены только те положения технического регламента, несоблюдение которых непосредственно влияет на безопасность транспортных средств»,— указало ведомство.

Так, правительство детализировало требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Дополнительные требования установили к специализированным транспортным средствам, а также к автобусам (в частности речь идет о запрете на эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне).

Помимо этого изменения конкретизируют способы выявления неисправностей (визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования).

Как писал «Ъ», документ разрабатывался с 2020 года. Некоторые нормы привели в соответствие с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Резину натягивают на штрафы».

Григорий Лейба