Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство утвердило изменения в список неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспорта

Правительство России утвердило изменения в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (ТС), сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел РФ. Новшества вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

«В ходе разработки проекта указанного постановления учтены предложения и замечания представителей бизнеса и специалистов в сфере автомобильного транспорта. В результате в него включены только те положения технического регламента, несоблюдение которых непосредственно влияет на безопасность транспортных средств»,— указало ведомство.

Так, правительство детализировало требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Дополнительные требования установили к специализированным транспортным средствам, а также к автобусам (в частности речь идет о запрете на эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне).

Помимо этого изменения конкретизируют способы выявления неисправностей (визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования).

Как писал «Ъ», документ разрабатывался с 2020 года. Некоторые нормы привели в соответствие с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Резину натягивают на штрафы».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...