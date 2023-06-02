«Держиморда» провалил вымогательство

Как стало известно «Ъ», Красногорский городской суд Московской области вынес решение об аресте на два месяца бывшего замдиректора департамента информации и рекламы НК «Роснефть» Александра Терентьева. Вместе с целым рядом других фигурантов он обвиняется сотрудниками регионального управления Министерства внутренних дел (УМВД) в вымогательстве суммы свыше 1 млн руб. у вице-губернатора области Евгения Хромушина за нераспространение в Telegram-канале сведений, порочащих его деловую репутацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

26 мая Красногорский городской суд удовлетворил ходатайство следственного управления (СУ) УМВД по Красногорскому городскому округу и арестовал на два месяца Александра Терентьева, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Уголовное дело против Терентьева (№12301460016000732) было возбуждено 25 апреля 2023 года. В нем говорится, что «в период с 2021 года по 2023 год неустановленные лица, действуя... по предварительному сговору..., используя информационный ресурс — телеграм-канал “Держиморда”, выдвинули Хромушину Е. А. требование о передаче им денежных средств в сумме более 1 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере». Евгений Хромушин, признанный потерпевшим по данному делу, является вице-губернатором Московской области.

По версии следствия, деньги у чиновника требовали «за нераспространение сведений, порочащих честь, достоинство или подрывающих репутацию» потерпевшего и его близких.

Первого фигуранта дела о вымогательстве — Вилдана Ямбушева — задержали и арестовали еще в конце апреля. Потом под стражу взяли еще несколько человек. Тогда же МВД России сообщило об аресте группы вымогателей, администраторов анонимных Telegram-каналов.

По версии полиции, злоумышленники создали сеть каналов якобы для освещения общественно-политической ситуации в ряде крупных регионов РФ. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании. Затем в каналах публиковалась негативная информация о руководителях регионов, а за ее блокировку жертвам предлагалось заплатить.

По некоторым данным, на Александра Терентьева силовики вышли благодаря показаниям его предполагаемых сообщников. После задержания фигурант был уволен из «Роснефти». Получить комментарии в самой компании и у представителей обвиняемого «Ъ» не удалось. Источник, близкий к следствию, полагает, что в деле будет несколько эпизодов, связанных с вымогательствами не только в Московской области, но и в других регионах.

Николай Сергеев