МВД задержало организаторов сети региональных Telegram-каналов по подозрению в вымогательстве

Министерство внутренних дел России сообщило о задержании организаторов сети Telegram-каналов по подозрению в вымогательстве. В ведомстве отмечают, что авторы каналов освещали повестку «крупных регионов России», а также вымогали деньги под угрозой размещения компромата.

«Злоумышленники создали сеть анонимных Telegram-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов Российской Федерации. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании. Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и "токсичные" наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей»,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк (цитата по «МВД-Медиа»).

В результате оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали «диджитал-директора PR-агентства, а также заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и профессионального журналиста, который писал тексты». Фамилии задержанных не называются.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о задержании авторов и владельцев сети региональных Telegram-каналов. В частности, по данным агентства Ura.ru, были задержаны владельцы «сетки из десятков анонимных оппозиционных Telegram-каналов в регионах УрФО, бизнес-модель которых строилась на шантаже властей в обмен на покупку блока на негатив». Среди задержанных, по версии агентства, был уральский медиаменеджер Борис Молодов. Точный их список и названия пока неизвестны. Telegram-канал Brief приводил список региональных каналов, которые перестали публиковать информацию с 26 апреля.

В октябре 2022 года сообщалось об аресте и возбуждении уголовного дела в отношении авторов анонимных Telegram-каналов, являющихся сотрудниками компании Ксении Собчак «Осторожно Media». Их обвиняют в вымогательстве у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Следствие по этому делу уже завершено. Фигурантами дела являются коммерческий директор «Осторожно Media» Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. По версии следствия, они требовали у Сергея Чемезова 11 млн руб. за удаление порочащих его постов в Telegram-канале «Тушите свет».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Полиция сняла все блоки».

Александр Кислов