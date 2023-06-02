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Коммерсантъ FM
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Депутат Горелкин: YouTube враждебен, но альтернативы пока нет

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что заблокировать YouTube сейчас невозможно. Вместе с тем депутат посоветовал размещать ролики не только на американском хостинге, но в российских «VK видео» и «Дзен», чтобы «постепенно переходить туда».

Антон Горелкин

Антон Горелкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Антон Горелкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«YouTube враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно. Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране»,— сказал парламентарий на встрече с участниками «Мастерской новых медиа» (МНМ; цитата — Telegram-канал МНМ).

Господин Горелкин также добавил, что «русской Википедии нет», существует только русский сегмент американского сервиса. «В 2014 году в Вики вычистили хорошо относящихся к России редакторов. Там есть идеология и большие деньги, а ничего объективного там нет»,— считает парламентарий.

О самых посещаемых интернет-платформах в рунете — в материале «Ъ FM» «"ВКонтакте" вышла вперед».

Григорий Лейба

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