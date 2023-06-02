Сербом по майамцам

Финал чемпионата НБА стартовал с довольно уверенной домашней победы со счетом 104:93 его фаворита — «Денвер Наггетс» — над «Майами Хит» и очередной порции подвигов от выдающегося сербского центрового денверцев Николы Йокича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центровой «Денвера» Никола Йокич (№15) сошелся в борьбе под щитом с игроком «Майами» Бэмом Адебайо

Фото: Reuters Центровой «Денвера» Никола Йокич (№15) сошелся в борьбе под щитом с игроком «Майами» Бэмом Адебайо

Фото: Reuters

Итог этого матча человеку, который не следит за НБА, а о раскладе в серии судил, лишь бросив взгляд на историю встречающихся в ней соперников, мог бы показаться любопытным событием. «Майами» — это ведь одна из самых стабильных команд нынешнего века. У нее в его рамках три чемпионских титула. Предыдущий, правда, был добыт ровно десять лет назад, но после него клуб еще трижды добирался до финальных противостояний. А их опыт есть сразу у пяти игроков, то есть примерно половины костяка состава, «Майами».

«Денвер» — случай совершенно иного рода. Это в принципе его первый серьезный прорыв. И вроде бы фаворитом денверцев никак нельзя считать. Но в реальности все, конечно, совсем не так.

Наоборот, сегодняшний скачок «Майами», наперекор всем прогнозам, событие удивительное, по сути, беспрецедентное для НБА. Дело в том, что эта команда на сей раз вообще еле-еле проникла в кубковую стадию. Чтобы оказаться там, ей, финишировавшей на восьмом месте в Восточной конференции, пришлось рубиться в придуманном баскетбольной лигой так называемом play-in — стыковых матчах. И «Майами» едва в них не срезался, сразу же уступив «Атланта Хокс», но затем, находясь на волоске от провала, взяв верх над «Чикаго Буллс», которому за три минуты до сирены уступал в счете.

А дальше начались удивительные события. В стартовом раунде «Майами» разгромил лучший клуб Востока в регулярном чемпионате «Милуоки Бакс», а потом прошел «Нью-Йорк Никс» и яркий «Бостон Селтикс».

С «Денвером» все проще. Он как раз выиграл «регулярку» в Западной конференции и позиционировался, несмотря на формально скромный бэкграунд, как один из главных претендентов на титул, в каждом раунде котировки подтверждая. Подтвердил он их и в матче, открывшем финал.

В нем на авансцене вполне предсказуемо оказался тот игрок, которого все без исключения считали чуть ли не ключевым фактором в серии. Речь о центровом «Денвера» Николе Йокиче. У «Майами» тоже есть явный лидер — всегда добавляющий в play-off Джимми Батлер, но все же он не так сильно приковывает к себе внимание, как Йокич.

Серб давно признан в НБА феноменом за шикарный для игрока его амплуа набор качеств.

Он, разумеется, хорош и в борьбе под кольцом, много забивает, но еще может действовать чрезвычайно тонко, пасуя ничуть не хуже профессиональных плеймейкеров. Признание было закреплено, скажем так, официально — двумя наградами наиболее ценному баскетболисту НБА в 2021 и 2022 годах. Третья подряд Йокичу не досталась. В этом сезоне ее перехватил другой «центр» — Джоэль Эмбид из «Филадельфия Севенти Сиксерс» (серб стал вторым по результатам голосования). Зато если, будучи лучшим среди лучших, Никола Йокич никак не мог заставить свой клуб взлететь в play-off (в позапрошлом розыгрыше «Денвер» оступился во втором круге, в прошлом — в первом же), то теперь все у него и у команды срастается как надо.

О форме Николы Йокича идеально рассказывает статистика. К финалу он подошел, имея двузначные цифры по набранным очкам, подборам и результативным передачам в среднем за игру. Такой трюк раньше удавался только двум великим легендам — Уилту Чемберлену в 1967 году и Мэджику Джонсону в 1982-м. Привычный трипл-дабл в активе Йокича, чья связка с защитником Джамалом Мюрреем работает грандиозно, и в первом матче финала с «Майами». В нем он довольно долго разгонялся, за первые три четверти всего-то пять раз атаковал чужое кольцо, но в итоге завершил встречу с 27 очкам, 14 передачами и десятью подборами, не оставив сомнений в том, что весенний тонус никуда не делся.

Алексей Доспехов