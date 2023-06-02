«Ренессанс Страхование» допустило утечку 737,7 тыс. строк с данными клиентов

В интернет попал файл, включающий в себя содержимое памяти компьютера или базы данных предположительно «Ренессанс Страхование», сообщает DLBI. Файл датируется 31 мая 2023 года, в нем содержатся сведения начиная с февраля 2015 года, таблица зарегистрированных пользователей состоит из 737,7 тыс. строк.

DLBI занимается созданием аналитических отчетов и анализом активности мошеннических группировок на теневых ресурсах.

«В открытый доступ был выложен полный SQL-дамп предположительно сайта renins.ru (работает под управлением CMS "Bitrix"), принадлежащего "Ренессанс Страхование"»,— пишет DLBI в своем Telegram-канале.

Среди выложенных данных: ФИО, адреса электронной почты, телефоны, хешированные пароли. Некоторые адреса электронной почты из списка, по данным DLBI, действительные.

Мария Федотова