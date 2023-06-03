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Коммерсантъ FM
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Утечка в «Ренессанс Страхование» могла затронуть до 2% клиентской базы

Компания «Ренессанс Страхование» сообщила о хакерской атаке на сайт. Она пока не подтверждает «утечку значительного объема пользовательских данных», о которой сообщалось ранее, но «проблема могла затронуть не более 2% клиентской базы».

Хакеры попытались взломать сервис еОСАГО на сайте компании. «В отличие от массовых DDoS-атак с использованием ботов, которым финансовый сектор подвергался в течение последнего года и уже умеет успешно противостоять, мы впервые столкнулись с прицельной атакой квалифицированных хакеров»,— сообщила пресс-служба «Ренессанс Страхования».

Хакеры смогли скомпрометировать страницу входа в личный кабинет этого раздела сайта. «Но компания на данный момент не может подтвердить утечку значительного объема пользовательских данных. Потенциально проблема могла затронуть не более 2% клиентской базы компании»,— отмечается в сообщении.

«Ренессанс Страхование» уверено, что хакерам не удалось получить доступ к паролям, платежным и паспортным данным клиентов. Другие разделы сайта не подвергались атакам. Отмечается, что для клиентов нет необходимости менять пароли доступа в личный кабинет еОСАГО, потому что эти данные не были скомпрометированы.

По информации DLBI, в открытый доступ попал файл, включающий себя содержимое памяти компьютера или базы данных «Ренессанс Страхование». Файл датируется 31 мая 2023 года, в нем содержатся сведения начиная с февраля 2015 года, таблица зарегистрированных пользователей состоит из 737,7 тыс. строк.

Леонид Уварчев

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