Чистая прибыль «РусГидро» за 2022 год упала более чем наполовину

Чистая прибыль ПАО «РусГидро» по МСФО по итогам 2022 года составила 19,325 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. За год показатель упал на 54,1% (42,078 млрд руб. за 2021-й). По данным «Ъ», госхолдинг попросил выделить из бюджета 93 млрд руб. для покрытия «накопленного финансового долга» из-за дорожающего топлива, прежде всего угля, и заниженных тарифов на энергию.

Общая выручка группы по итогам года с учетом госсубсидий составила 468,5 млрд руб. (рост на 1,8% за отчетный период). Показатель EBITDA за 2022-й — 91,6 млрд руб. За год его падение составило 25%.

«Снижение показателей чистой прибыли и EBITDA за 2022 год обусловлено преимущественно существенным ростом расходов на топливо по сегменту энергокомпаний в Дальневосточном федеральном округе»,— подчеркнули в компании.

Дополнительно в «РусГидро» отметили, что балансовая стоимость активов к 31.12.2022 выросла на 6,8% по сравнению с показателем на начало года, до 993,4 млрд руб. Соотношение чистого долга группы к показателю EBITDA составило 2,2х на конец отчетного периода.

«Русгидро» — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны.

Проблема убытков ТЭС «РусГидро» на Дальнем Востоке дошла до президента РФ Владимира Путина. Господин Путин допустил возможность выделения субсидии, которую попросила компания, но поручил правительству подумать о механизме регулирования поставок угля на экспорт по примеру рынка удобрений.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Даешь углю рубля».

Григорий Лейба