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Коммерсантъ FM
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Выпускники девятых классов в приграничных районах Курской области получат аттестаты без сдачи ОГЭ

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что выпускники девятых классов из приграничных районов региона не будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ). 1246 выпускников получат документы на основании промежуточной аттестации, 147 из них — аттестаты с отличием.

По словам губернатора, министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписал соответствующий приказ. На 113 общеобразовательных организаций в 6 приграничных с Украиной районах Курской области распространяется особый порядок проведения государственной итоговой аттестации и приема в образовательные организации. Выпускники, окончившие учебный год с отличными оценками, получат «красные» аттестаты.

В Курской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В приграничных районах усилен пропускной режим. Местные добровольные дружины перешли на круглосуточное дежурство.

Сергей Толмачев, Воронеж

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