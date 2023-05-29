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Коммерсантъ FM
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Курские добровольные дружины перешли на круглосуточное дежурство

Сформированные в Курской области добровольные народные дружины перешли на круглосуточное дежурство в приграничных районах до особого распоряжения, заявил губернатор региона Роман Старовойт. Дружины созданы для помощи в патрулировании территорий и охране критической инфраструктуры.

Господин Старовойт добавил, что в области планируется продолжить укрепление государственной границы и фортификационных сооружений. «По сути, с майских праздников добровольные народные дружины несут круглосуточное патрулирование в приграничных районах на постоянной основе объектов критически важной инженерной инфраструктуры»,— сказал он на совещании в правительстве (цитата по ТАСС).

В Курской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, в рамках которого был усилен пропускной режим на приграничных территориях. 27 мая в регионе погиб строитель в результате минометного обстрела. 28 мая получил контузию строитель, выполнявший работы на защитной линии вдоль госграницы.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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