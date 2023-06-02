«Делать из предприятия фитнес-клуб все-таки неправильно»

40% россиян хотят, чтобы в офисе был бассейн — перерывы на плавание помогли бы сотрудникам компаний справляться со стрессом, следует из опроса сервиса «Авито Работа». Примерно треть респондентов признались, что из-за перенапряжения откладывают решение рабочих задач «на потом». В большинстве своем это молодые сотрудники — от 18 до 24 лет. Почти две трети опрошенных считают, что снизить уровень стресса помогли бы спортивные зоны в офисе. За посещение бассейна проголосовали 40%, за занятия на тренажерах — почти 20%, и чуть менее 10% выбрали единоборства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ FM” решил узнать у российских предпринимателей, готовы ли они предоставить своим сотрудникам такую возможность.

Председатель совета директоров коммуникационной компании «Никколо М» Игорь Минтусов: «В свое время мы на 50% оплачивали желающим фитнес-центр, это фактически входило в соцпакет. Но у нас не такая большая компания, где работают сотни человек, где есть и спортзал, и теннисные столы. И у нас эта практика несколько лет назад прекратилась. Вместе с удаленкой стало сокращаться количество постоянных сотрудников, мы стали со многими работать на контрактной основе. Наверное, все эти варианты больше подходят именно офисным служащим». Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров: «Все зависит от бизнеса. Если, например, это консалтинговая компания, в которой трудятся 30 человек с зарплатой по 300-400 тыс. руб., то здесь можно обсуждать и абонементы в World Class. Когда это предприятие в несколько тысяч человек, то все гораздо сложнее. В целом я полностью согласен, что спорт или даже воркауты на улицах, конечно, очень помогают снимать стресс. Единственное, если человек и так весь день стоит на ногах, то невозможно его еще в спортзал отправлять. Какой стресс? Он и так физически уже утомился невероятно. Я думаю, для людей физического труда нужен не спортзал, а, наоборот, абонементы в кинотеатры, чтобы можно было посмотреть что-то приятное для души». Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев: «У этого вопроса есть два ответа. Первый — борьба со стрессом с помощью занятий спортом это абсолютно правильно и действительно помогает. В частности, это способствует выделению эндорфинов и улучшению настроения. Второй момент — делать из предприятия спортивную секцию либо фитнес-клуб все-таки неправильно. Поэтому поощрение сотрудников оплатой членства в каких-то спортивных клубах со стороны компании, это возможно и разумно. У нас была такая практика, то есть мы оплачивали абонементы, но не для всех сотрудников без исключения».

Согласно опросу, примерно треть россиян считают лучшей мотивацией для себя на работе премии. Около 20% проголосовали за медстраховку и примерно столько же считают лучшим бонусом обучение за счет компании.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".