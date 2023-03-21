Стресс обжился в офисе

Почти половина руководителей компаний готова уволиться из-за стресса. Об этом заявила операционный директор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Анна Никулина на форуме “Ъ” «Рынок труда-2023». Она ссылается на европейские исследования The Workforce institute at UKG. Кроме того, 70% опрошенных менеджеров среднего звена готовы пойти на сокращение зарплаты, если их новая работа положительно повлияет на психическое здоровье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эти данные подтверждает и собственное исследование компании «Ясно», рассказала Анна Никулина: «Мы видим, что больше 50% сотрудников борются с тревогой. Это частично связано с тем, что ее уровень за последние три года — начиная с пандемии и заканчивая событиями 2022-го — у них в принципе возрос.

Более половины работников борются со стрессом, 40% выгорают. В рамках этого исследования мы видели, что 40% менеджеров высшего звена, то есть руководители готовы уйти с работы в ближайший год из-за уровня стресса. То есть на руководящих позициях он очень высокий».

Замечает ли такой тренд бизнес? “Ъ FM” задал этот вопрос топ-менеджерам и руководителям компаний:

Президент Альфа-банка Олег Сысуев: «Уровень стресса действительно высок. К нему, во всяком случае, у нас в банке практически все уже адаптировались. Намерений уйти ни у кого нет. Ушли иностранцы, и это родило нерегулярную текучесть кадров среди топ-менеджеров. В остальном все стабильно». Гендиректор сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников: «Время тяжелое — руководителям приходится решать сложные задачи. Стресс в какой-то степени становится перманентным, потому что и вопросы с логистикой, и с персоналом, и с балансом доходов и расходов. Процент людей, которые находятся в стрессе, в каких-то спорах, конфликтах, вырос, но при этом, с другой стороны, я вижу много руководителей, которые вполне с этим справляются». Владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Мы эту проблему зацепили году в 2017, когда у компании был тяжелый период, резко упала производительность, прибыльность. Еще тогда поняли, что выгорание менеджмента, причем начиная с CEO, оказалось одной из главных причин проблем компании. С этим работаем уже пять лет. Поэтому к последнему стресс-периоду мы уже были готовы. Крик на сотрудника может быть поводом для увольнения. Стараемся регулировать загрузку специалиста. Конечно, мотивация должна быть хорошая. У нас мотивация — EBITDA компании».

По результатам опроса сервисов Rabota.ru и «СберЗдоровье», самые частые факторы стресса — накопленная усталость, недостаток необходимых для работы ресурсов и большое количество задач.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Александр Рассохин, Дарья Фоменко