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Патриарх Кирилл назначил иерея Мишина на должность критиковавшего перенос «Троицы» протоиерея

Патриарх Кирилл назначил на должность исполняющего обязанности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации настоятеля храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе Владислава Мишина, сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ). Ранее с постоянной должности за «воспрепятствование принесению» в храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» был смещен протоиерей Леонид Калинин.

Владислав Мишин также назначен исполняющим обязанности епархиального древлехранителя Московской епархии и членом Патриаршего совета по культуре.

Согласно данным с официального сайта церкви Святителя Мартина Исповедника, иерей Мишин родился в 1974 в Калуге. В 1997 году закончил Уральскую государственную архитектурно-художественную академию в Екатеринбурге по специальности «Реставрация». В 2000 году был рукоположен архиепископом Истринским Арсением в сан диакона, в 2004 году рукоположен в сан пресвитера.

Патриарх Кирилл освободил Леонида Калинина от всех церковных должностей 26 мая 2023 года. В указе предстоятеля было указано, что поводом к этому стало «воспрепятствование принесению» в храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» Андрея Рублева на праздник Святой Пятидесятницы 28 мая. 30 мая BBC сообщил, что протоиерей попал в больницу с сердечным приступом. Сам он комментировать СМИ информацию о своем здоровье отказался.

15 мая РПЦ объявила, что президент Владимир Путин решил вернуть «Святую Троицу» церкви. 21 мая Леонид Калинин в интервью РБК заявил, что в храме Христа Спасителя не создали необходимых условий для содержания реликвии. Также он рассказал о договоренности решать вопрос о перемещении иконы совместно с музейным сообществом.

«Троицу» Андрея Рублева доставят в храм Христа Спасителя в воскресенье, 4 июня. Реликвия пробудет там до 18 июня.

О транспортировке «Троицы» Андрея Рублева — в колонке обозревателя «Ъ FM» Дмитрия Буткевича.

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